Това е традиция в американския спорт при победителите от Супербоул на НФЛ

ФИФА ще връчи специални шампионски пръстени на победителите от финала на Световното първенство между Аржентина и Испания, който ще се играе в неделя. На мача ще присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, пише "Би Би Си".

Шампионските пръстени са традиция в американския спорт, като такива имат победителите в Супербоул на НФЛ.

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За световните шампиони ще бъдат изработени 30 пръстена, а още 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете. Всеки от тях ще включва миниатюрно копие на трофея на Световното първенство, както и специален гравиран надпис от вътрешната страна.

Президентът Тръмп ще връчи световната купа на победителя. Той не е присъствал на нито един от 102-та мача на първенството досега, пропускайки и всички срещи на националния отбор на САЩ, който отпадна на осминафиналите след загуба от Белгия. 

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Доналд Тръмп има дългогодишна практика да присъства на големи спортни събития. По време на двата си президентски мандата той е бил на финала на Супербоул, Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open), финалите на НБА, турнира по голф „Райдър Къп“. Бил е домакин и на събитие на UFC в Белия дом.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

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