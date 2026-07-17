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Според спортния редактор Мартин Милев победител на Световното първенство по футбол ще бъде Испания
Световното първенство беше зрелищно и ще бъде запомнено не само с футболните емоции, но и с множеството обрати, лични истории, политически скандали и визови ограничения за делегати и привърженици. Това коментира Мартин Милев, редактор „Футбол“ в спортния нюзрум на NOVA, в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му необичайното домакинство на три държави, както и големият брой участващи отбори, са превърнали турнира в едно от най-мащабните футболни събития досега. Той коментира и идеята, която вече се обсъжда във ФИФА, следващото световно първенство да бъде разширено до 64 отбора. Според него подобна промяна би дала възможност на по-малки футболни държави да се докоснат до емоцията на най-големия международен турнир. От друга страна обаче световните финали винаги са били възприемани като ексклузивен форум, до който достигат само най-силните и най-класните национални отбори.
Аржентина срещу Испания - финалът, който влиза в историята още преди първия съдийски сигнал
Мартин Милев обърна внимание и на паузите за хидратация. Той припомни, че подобни почивки бяха въведени още по време на Световното първенство в Бразилия през 2014 г., но тогава са били значително по-кратки.„Сега почивките са съпътствани от повече елементи в американски стил. Това променя ритъма на играта и феновете започват да изразяват недоволството си“, обясни спортният журналист.
Турнирът ще остане в историята и с множеството подобрени футболни постижения. Лионел Меси стана първият футболист след Пеле през 1970 г., който записва четири асистенции в елиминационната фаза на световно първенство. Аржентинецът подобри и рекорда за най-възрастен футболист, участвал в полуфинал на Мондиал. Кристиано Роналдо също записа историческо постижение. С попадението си срещу Узбекистан той се превърна в единствения играч, отбелязвал гол на шест различни световни първенства. Португалецът стана и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали.
Според Мартин Милев почти сигурно това е било последното световно първенство за Роналдо. Около бъдещето на Меси обаче все още има неизвестност. Възможно е той да продължи да играе за националния отбор на Аржентина и след края на турнира.
В прогнозата си за победител Мартин Милев посочи Испания. „Испания е по-класният, по-техничният и по-добрият в защита отбор. Според мен тя ще спечели“, заяви Милев.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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