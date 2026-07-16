През 2007 г. младият Лионел Меси позира с бебе за фотосесия за календар на УНИЦЕФ, продаван с благотворителна цел. По това време 20-годишният аржентинец вече създава име и е на път да се превърне в един от най-великите футболисти на всички времена. Оказва се, че бебето в ръцете му е 5-месечният Ламин Ямал, който години по-късно прави фурор в популярния спорт.

19 години по-късно, на 19 юли, 19-годишният Ямал и 39-годишният Меси ще се срещнат на терена в битка за световният трофей по футбол.

Снимка: gettyimages

Друг любопитен факт е, че и двамата бележат първите си голове на световно първенство на 18-годишна възраст, носейки един и същ номер на фланелката - 19.

Снимка: gettyimages

Ламин дебютира за ФК "Барселона" през април 2023 г., когато е само на 15 години. В рамките на една година той поведе Испания към победата на УЕФА Евро 2024 и стана най-младият играч, печелил мач от Шампионската лига. Ямал постига този успех само ден след 17-я си рожден ден. Той записа името си и като най-младият играч в историята на "Барселона", отбелязвайки 40 гола във всички състезания и чупейки рекорд, останал неподобрен в продължение на 110 години.

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Снимка: gettyimages

Днес в испанския клубен гранд Ямал играе с номер 10, с който допреди години играеше Меси.

Редактор: Йоана Георгиева