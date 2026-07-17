Сериозни безредици между фенове белязаха реванша между „Дери Сити“ и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион „Брендиуел“ в Северна Ирландия беше прекъсната за близо 15 минути след напрежение по трибуните, което прерасна в сблъсъци между привърженици на двата отбора.

Инцидентите започнали още преди първия съдийски сигнал. По данни на местната полиция групи фенове се спречкали на улица близо до стадиона, като при безредиците е пострадал полицейски служител, който бил откаран в болница.

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🇮🇪🇧🇬 Troubles on the stands during the Derry City vs CSKA Sofia match tonight. 😳 pic.twitter.com/SVVkoe8yP7 — Ultras Clips (@ultras_clips) July 16, 2026

Напрежението се пренесе и на трибуните по време на двубоя. Малко след началото на второто полувреме и попадението на „Дери Сити“ за 1:0 фенове на двата отбора влезли в конфликт. Част от привържениците се насочили едни към други, а сред настъпилата суматоха семейства и деца били принудени да потърсят убежище на самия терен.

Заради опасността от ескалация главният съдия прекрати временно срещата и прибра двата отбора в съблекалните. След намесата на органите на реда и допълнителни мерки за сигурност мачът беше подновен.

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Play had to be stopped at the Europa League match between Derry City F.C and Bulgarian side CSKA Sofia after clashes involving supporters in the stands in Derry’s Brandywell Stadium.



The match on Thursday evening, which ended with Derry City losing 2-1, was halted for around 15… pic.twitter.com/PKUWETmfDd — The Irish News (@irish_news) July 16, 2026

„Разочароващо е, че толкова престижен европейски мач беше нарушен по този начин. Станахме свидетели как семейства и малки деца бяха принудени да търсят безопасност на терена заради безразсъдното поведение на малка група хора“, заяви главният инспектор на местната полиция Греъм Крейг.

По думите му вече е сформиран специален екип за разследване на безредиците, който ще анализира всички налични записи от стадиона и района около него.

Barry Cotter the villain as his 107th minute own goal spoils a memorable night for Derry & leaves the Bulgarian fans laughing at him. Derry City v CSKA Sofia 2026 UEFA Europa League pic.twitter.com/h2gataVwFW — LeagueofIreland+ (@AaJ1532082) July 16, 2026

„Ще бъдат прегледани всички кадри с цел установяване и арест на замесените лица“, подчерта Крейг. Въпреки драматичните събития ЦСКА успя да изпълни задачата си и да продължи напред в турнира. „Армейците“ загубиха реванша с 1:2, но след победата с 4:1 в първия мач се класираха за втория квалификационен кръг с общ резултат 5:3.

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На терена домакините поведоха в началото на второто полувреме чрез Елис Чапман, който се възползва от грешка на вратаря Димитър Евтимов и реализира за 1:0. Малко след подновяването на играта след прекъсването Йоанис Питас върна спокойствието в редиците на българския тим, след като прехвърли вратаря Брайън Меър и изравни резултата.

Ugly scenes mar Derry City defeat to CSKA Sofia https://t.co/TKLngK42PE — The Irish News (@irish_news) July 16, 2026

В заключителните минути ЦСКА стигна и до победен гол. След удар на Мохамед Брахими топката рикошира в играч на домакините и влезе във вратата за крайното 2:1 в полза на „червените“.

След мача вниманието остана насочено основно към инцидентите по трибуните. Очаква се УЕФА да разгледа случая, а според местните медии санкции срещу замесените клубове и фенове са повече от вероятни. В следващия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу азербайджанския „Карабах“, като първият двубой ще бъде на чужд терен.

Редактор: Цветина Петкова