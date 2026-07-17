Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на американските правоохранителни агенции „Сикрет сървис“ и ФБР, както и на Департамента по правосъдието и на посолството на САЩ в София.

Отличията са израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между Прокуратурата и партньорските американски институции.

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Снимка: ПРБ

Наградите са за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследване на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност.

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Сътрудничеството между Прокуратурата на България, американските правоохранителни агенции и дипломатите на САЩ, продължава да допринася за повишаване на ефективността на наказателното преследване и за укрепването на институционалния капацитет в противодействието на престъпността.

Редактор: Цветина Петкова