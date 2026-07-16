„Съвместно с колегата от ПГ на ДПС Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC - службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ, срещу министъра на МВР Иван Демерджиев”, написа във Facebook депутатът от ДПС Станислав Анастасов по повод действията на вътрешния министър.

В публикацията си Анастасов отбелязва, че Демерджиев продължава да заема поста си, въпреки че е „с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК”.

ДПС ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ за Демерджиев

Народният представител допълва, че в подадения сигнал е изложена информация за поредица от действия на министъра, които пораждат основателни съмнения за използване на правомощията му „по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт”.

Според депутатите от ДПС действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, който се характеризира с „използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес”.

Намерението за сезиране на OFAC беше анонсирано още на 8 юли от депутата от партията и бивш служебен министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Тогава той изтъкна като основен повод факта, че начело на МВР е назначен човек „с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г.”.

В своя публикация Стоянов твърдеше още, че Демерджиев притиска отделни магистрати първо „за да му прекратят делото, по което е обвиняем, и второ да образуват дела срещу мен”.

В същия ден от Министерството на вътрешните работи също обявиха, че ще влязат в контакт с американската служба.