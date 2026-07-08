ДПС ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Това обяви депутатът от партията и бивш служебен министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

Повод за сигнала е, че "в момента в България на поста министър на вътрешните работи е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г. Иван Демерджиев".

МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

По-рано днес, от Министерството на вътрешните работи обявиха, че ще влязат в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

"От няколко дни, Иван Демерджиев притиска отделни магистрати, първо за да му прекратят делото, по което е обвиняем, и второ да образуват дела срещу мен", пише още в поста си Стоянов.