Пореден ден със сигнали за бомби в институции у нас. Единият е подаден за летище Горна Оряховица. Заплахата е получена на имейл, научи NOVA.

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Служители на полицията проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Сигнал за поставено взривно устройство е бил получен тази сутрин в сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Монтана. Това потвърдиха за NOVA от пресцентъра на ОДМВР – Монтана.

Сигналът е постъпил в 10:40 ч. на електронната поща на ИАРА. Незабавно след получаването му служителите са били евакуирани, а районът е обезопасен.

Полицейски екипи са извършили щателно претърсване на сградата, но взривно устройство не е било открито. След приключване на проверката и подписване на необходимия протокол работният процес в институцията е бил възстановен. От пресцентъра на ОДМВР – Монтана уточниха за NOVA, че към момента няма данни за други подобни сигнали на територията на областта.