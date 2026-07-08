Снимка: БТА, архив
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Това е едно от предложенията на управляващите за промени в Изборния кодекс
Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс.
На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април.
„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс
Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в Изборния кодекс, внесени и от ПП, ДБ, ДПС и „Възраждане”.Редактор: Цвета Лазаркова
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