Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс.

На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април.

„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс

Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в Изборния кодекс, внесени и от ПП, ДБ, ДПС и „Възраждане”.

Редактор: Цвета Лазаркова