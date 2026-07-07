„Прогресивна България” внася в НС предложения за промяна на Изборния кодекс. Това съобщи председателят на парламентарната група Петър Витанов.

Основните предложения са три. Първото е възстановяване на машинния вот такъв какъвто беше през 2021 г. - в секции под 300 избиратели да се гласува на хартия, в над 300 души – изцяло машинно. „Разбира се, предвиждаме и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форсмажорни обстоятелства", каза Витанов.

Второто и третото предложение засягат избирателен район „Чужбина”.

„Отпада това, което беше предвидено за избирателен район „Чужбина“ по начина, по който беше предложено през последните месеци и трябваше да влезе в сила след време. Смятаме, че, първо, не е практично, второ, е много трудно изпълнимо и излишно затормозява изборния процес. По-скоро не виждаме избирателен район „Чужбина“ в този вид, в който беше предложен”, каза Витанов.

От „Прогресивна България” ще предложат още отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. „Това ограничение беше продиктувано от тяснопартийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно”, каза Витанов.

Допълнително има предложения, свързани с обучението на хората, ангажирани с изборния процес като цяло.

„Таргетираме въпроси, свързани със сертифицирането и верифицирането на машините, респективно на изчислителния софтуер. Тук въвеждаме една споделена компетентност между Министерството на дигиталната трансформация и Министерството на вътрешните работи, тъй като досега беше предвидено само Министерството на електронното управление, което ние трансформирахме преди няколко месеца. Сега добавяме и МВР, защото там са, може би, най-големите специалисти и смятаме, че трябва да има двоен контрол. Досега почти всичко, свързано с изготвянето на софтуера и сертифицирането, беше възложено на едно и също ведомство. По този начин се удвоява контролът и ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера и машините", каза Витанов.

Той добави, че целта на „Прогресивна България” е да приключи с промените в изборното законодателство преди края на месеца.

„Част от политическите партии внесоха своите предложения. Някои неща съвпадат, даже немалко. Основно с ПП–ДБ във връзка с машинния вот, а с ДПС – по отношение на отпадането на ограничението за секциите в държави извън Европейския съюз. Така че по някои въпроси виждаме общо разбиране”, каза Витанов.

По въпроса за процедурните правила за избор на членове на ВСС, Витанов каза, че ще бъдат внесени до 14 юли.

„Даваме си сметка, че и професионалната квота няма да успеят до 17 октомври. Може би само от следователите ще бъде избран тогава, а прокурорите и съдиите – малко по-късно, след седмица-две. Това, което се опитваме да направим, е тези правила да ги съгласуваме и с останалите политически партии, преди да ги внесем. Така че ни предстоят разговори с другите партии, преди правилата да бъдат внесени”, каза Витанов.

Редактор: Ина Григорова