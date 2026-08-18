Кадри от брутален побой над дете в София бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион във „Филиповци". Случаят е отпреди около два месеца и предизвика възмущение сред хората от съседния квартал "Люлин". Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение.

Преписка по казуса е образувана на 21 юни. Всички участници са установени, а възрастта им е между 14 и 19 години. Изготвени са им протоколи и предупреждения.

„Познаваме нападнатото дете - то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е бил заложен „капан". Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия”, коментира жителка на „Люлин”.

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Тя самата също е била жертва на агресия. „Ж.к „Филиповци” е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал. Преди две седмици отидох да снимам събаряне на незаконни стопански постройки, които се намират на частни ниви зад жилищния комплекс. Нарушителите, които са замърсили всичко там, ме заплашиха с побой и ми крещяха”, разказа жената.

Друга жена твърди, че жител на „Филиповци” я заплашил, защото му направила забележка за мястото, на което е паркирал.

Мъж пък обясни, че върху негов личен имот има построена къща от около 200 кв. м от четири години. „Институциите са уведомени, но ми казаха сам да издиря собственика на къщата” посочи той.

Жителите на „Люлин” настояват институциите да започнат да работят и призоваха районния кмет да организира среща, на която да се обсъди проблемът. Те вече са изпратили и писмо с такова искане, но отговор няма вече 20 дни.

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