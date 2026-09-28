Астрономи от Дания за първи път са открили "звезден поток" - издължена нишка от звезди, извън Млечния път, която се намира в друга, далечна галактика. Откритието е публикувано в сп. "Нейчър".

Подобни структури позволяват да се "претегли" невидимата тъмна материя там, където тя не може да бъде наблюдавана директно.

A trail of stars that revealed dark matter



Dark matter cannot be seen directly; one can only observe how it pulls on ordinary matter. This presents a challenge: one needs an object that acts like the needle of an instrument, revealing this gravitational pull. Astronomers have… pic.twitter.com/mPMmoAYHeY — Black Hole (@konstructivizm) August 29, 2026

Звезден поток се образува, когато гравитацията на галактиката постепенно изтегля звезди от кълбовиден звезден куп, разтягайки ги в тънка "лента". Тъй като формата на тази лента се определя от гравитацията, по нея може да се съди как е разпределена масата в галактиката, включително и в такава, която не излъчва светлина.

Досега подобни потоци са наблюдавани единствено в Млечния път.

Откритието е направено от учени от Копенхагенския университет. Потокът е открит в ултрадифузна галактика с обозначение UGC9050-Dw1. Това прави резултата особено впечатляващ: звездите в потоците излъчват много слаб сигнал, а ултрадифузните галактики почти не светят, поради което откриването в тях на тънка нишка от звезди е изключително трудно.

Тъмната материя е една от най-големите загадки на съвременната физика. Тя не излъчва светлина, но масата й далеч надхвърля тази на обикновената материя, и също така тя държи галактиките заедно, като не им позволява да се "разлетят".

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Методът на звездите потоци предоставя на астрономите нов инструмент, с който да проучват разпределението ѝ не само в нашата галактика Млечен път, но и в други, позволявайки им да проверяват теориите за състава на невидимата част от Вселената.

Авторите на настоящото изследване се надяват, че бъдещите наблюдения на небето ще помогнат за откриването на "звездни потоци" и в други галактики.

Тъмната материя не може да бъде наблюдавана с телескоп - за наличието й се съди единствено по начина, по който нейната гравитация влияе върху движението на звездите и галактиките.

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Звездните потоци представляват един от най-чувствителните начини да се проучи нейното разпределение, тъй като формата на подобни структури се изкривява под въздействието на невидимата маса. Досега този метод е бил приложим единствено в пределите на Млечния път, така че разширяването на обхвата му отвъд тях значително увеличава възможностите на космолозите.

Редактор: Цветина Петрова