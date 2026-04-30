От много години астрономите се чудят къде всъщност „свършва“ Млечният път. За разлика от твърдите обекти, нашата галактика няма ясна граница. Нейните външни области бавно се размиват в Космоса, което затруднява точното определяне на мястото, където свършва основната ѝ структура.

Ново проучване дава най-ясния отговор досега, като определи външната граница на звездообразуващия диск на Млечния път. Изследването, публикувано в Astronomy & Astrophysics, показва, че повечето звезди в нашата галактика се образуват на разстояние от около 40 000 светлинни години от центъра. Отвъд това разстояние образуването на звезди рязко намалява. Това откритие помага на учените да разберат по-добре как галактиката ни се е развивала и еволюирала в продължение на милиарди години.

За да стигнат до това заключение, международен екип от астрономи е изследвал възрастта на повече от 100 000 гигантски звезди. Те са използвали данни от големи небесни проучвания като Gaia, както и от наземни проекти като LAMOST и APOGEE. Чрез комбиниране на тези наблюдения с усъвършенствани компютърни симулации екипът е успял да картографира как възрастта на звездите се променя в галактиката.

Галактики като Млечния път растат в процес, наречен „отвътре навън“. Това означава, че образуването на звезди започва в гъстите централни области и постепенно се разпространява навън. В резултат на това звездите, които са по-близо до центъра, обикновено са по-стари, докато тези, които са по-далеч, са по-млади.

Изследователите потвърждават тази обща закономерност, но откриват и нещо неочаквано. На разстояние от около 35 000 до 40 000 светлинни години от центъра тенденцията се обръща. Вместо да стават по-млади, звездите отново започват да остаряват. Това създава „U-образна“ крива на възрастта на звездите в галактиката.

Този поврат бележи края на активния диск на Млечния път, в който се образуват звезди. Отвъд тази граница рядко се образуват нови звезди. Вместо това, звездите, които се намират там, са предимно по-стари, които с времето постепенно са се придвижили навън.

Това движение се случва чрез процес, известен като „радиална миграция“. Звездите могат постепенно да променят позициите си чрез взаимодействие със спиралните ръкави на галактиката, подобно на сърфисти, които се носят по океанските вълни. В продължение на милиарди години някои звезди изминават големи разстояния от мястото, където първоначално са се образували.

Важно е, че проучването показва, че тези външни звезди се движат по почти кръгови траектории. Това показва, че те не са били изхвърлени навън в резултат на бурни събития като сблъсъци на галактики, а вместо това са се преместили постепенно чрез естествени процеси в рамките на галактиката.

Учените все още не разбират напълно защо образуването на звезди спира на точно това разстояние. Възможните обяснения включват влиянието на централната барова структура на галактиката или изкривяване във външния диск, което нарушава газовия слой, необходим за образуването на нови звезди.

Очаква се бъдещи проекти, като 4MOST и WEAVE, да предоставят още по-подробни данни. Тези усилия ще помогнат на изследователите да разкрият точните причини за съществуването на тази граница.

Това изследване подчертава как измерването на възрастта на звездите може да разкрие скритата история на нашата галактика. Стъпка по стъпка учените сглобяват пъзела за това как се е формирал Млечният път.

Редактор: Цветина Петрова