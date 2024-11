Учени съобщиха, че са направили първото в историята изображение в близък план на звезда извън Млечния път. Те са заснели размазан кадър на умиращ гигант, който е 2000 пъти по-голям от Слънцето. Звездата се намира на около. На около 160 000 светлинни години от Земята звездата WOH G64 се намира в Големия Магеланов облак - галактика-спътник на Млечен път.

Тя е червен свръхгигант, който е най-големият тип звезда във Вселената, тъй като се разширява в пространството, докато наближава експлозията си, с която и умира.

