Силни бури връхлетяха Гърция. Остров Миконос беше засегнат от най-силните валежи. Междувременно властите работят по разчистването на преобърнати автомобили и отломки след градушка и проливни дъждове.

Гръцките власти изпратиха код 112 на хората, живеещи на Цикладите

На 31 март бурите на Парос причиниха наводнения, които повлякоха автомобили в морето и причиниха огромни щети на домове и предприятия. Властите поискаха спешна помощ от правителството за отстраняване на щетите по пътищата и инфраструктурата. Близкият остров Миконос също пострада от градушка и силни ветрове.

Greek islands see roads and schools close due to catastrophic floods#flood #flooding #storm #Paros #Mykonos #Greece #GreeceFlood #climate #climatechange https://t.co/6tKGLOp55I