-
Украински удари по Крим с жертви и пострадали
-
Разходи с компенсаторни мерки и съкращения в администрацията: Как България може да излезе от надзора за свръхдефицит на ЕК
-
ЕС започва преговорния процес за присъединяване на Украйна и Молдова
-
Лисици, акули и кайри ще заменят историческите личности на банкнотите на Обединеното кралство (ВИДЕО)
-
Торнадо премина през части от Рим (ВИДЕО)
-
7 загинали и 11 ранени след удар с дрон по автобус в Донецка област
Твърдото лоби в Русия настоява за използването на по-тежки оръжия с по-безкомпромисен характер, коментира журналистът
Ескалация на военните действия във войната Русия-Украйна, очаква журналистът Валерий Тодоров. В предаването „Пресечна точка” Тодоров обясни и защо.
„Това е периодът на летните офанзиви, които предприемат руснаците заради климатичните особености. Това позволява придвижване на по-тежка техника, разгъване на ресурси, прикритие и т.н. Много са факторите”, каза Тодоров.
„Освен това ескалацията идва и от увеличаващата се далекобойност на системите. Те се използват както от руската страна, така вече и от украинската страна. Рисковете да бъде засегната критична инфраструктура са много големи, а това вече може да предизвика и по-тежък конфликт”, коментира журналистът.
Украински удари по Крим с жертви и пострадали
Третата причина, по думите му, са вътрешните фактори. „Твърдото лоби в Русия смята, че този режим на военни действия, който предлага Владимир Путин, е щадящ и настоява за използването на по-тежки оръжия с по-безкомпромисен характер”, коментира Тодоров. И допълни, че ескалацията вече е в ход.
Тодоров допълни, че Украйна получава външна помощ - насочването на системите се извършва от чуждестранни специалисти, главно британски.
„Непознаването на психологията на Русия – страна, която е претърпяла доста военни операции на своя територия – крие риск да не бъде правилно оценен прагът, до който може да стигне натискът. Този риск е много висок. Нека не забравяме, че това е ядрена сила. А в момента в подкрепа на Украйна действат повече от 50 държави. Русия разглежда това като колективно действие от страна на Запада”, коментира журналистът.
Жертви и ранени в Киев и Запорожие след руска атака с дронове
Той очаква втвърдяване на руската позиция, както политически, така и военно. Според него Европа се намират в неблагоприятно положение и никой не я признава като сила, която може да преговаря. Тодоров припомни, че преговорите се водят между САЩ и Русия. „В този сложен пъзел от интереси и връзки - на всичко това от американска страна се гледа като на някаква сделка”, каза Тодоров.
Има и още един проблем. „Конфликтът съдържа много лидерски егоцентризъм. Владимир Путин не може да отстъпи, защото ще възникне въпросът защо беше тази война. И тъй като част от идеята беше да се защити рускоезичното население, ако примирието мине по сегашната фронтова линия, ще остане част от Донбас, която дори е вписана в конституцията на страната. За Зеленски също стои този въпрос, тъй като той вече втора година е извън президентските си пълномощия на базата на извънредното положение, въведено заради военните действия. Ако има мир, тогава ситуацията се променя и се поставя под въпрос неговата легитимност, ако трябва да се подписват договорености. В САЩ предстоят междинните избори. Също така войната в Иран тотално измести вниманието от Украйна и този проблем ще продължава да се усеща”, припомни Тодоров.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни