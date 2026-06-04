Един човек загина и трима бяха ранени, след като украински дрон удари пътнически влак в Крим. Това съобщи назначеният от Русия губернатор на полуострова Сергей Аксьонов, цитиран от "Ройтерс".

Един човек загина след нападение с дрон над железопътна гара в град Суми

"Един човек загина и още трима бяха ранени в резултат на атака на вражески безпилотен летателен апарат срещу влак, пътуващ от Азовск към Керч. Спешните служби са на място. Съболезнования на близките на загиналия. Сила и бързо оздравяване на ранените. Властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа", написа Аксьонов в Telegram, предаде ТАСС.

Редактор: Станимира Шикова