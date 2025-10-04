Снимка: iStock
-
Вежди Рашидов: Културата у нас е в периферията, а тя е нещо много необходимо за страната
-
"Темата на NOVA": Мисията да накараме децата да спортуват
-
По стъпките на Симеон Велики: Как Велики Преслав е трябвало да съперничи на Константинопол
-
Радослав Рибарски: Трябва да се търси и наказателна отговорност за договора с "Боташ"
-
Мирослав Найденов: Веригата от полето до трапезата е недъгава
-
Цветелина Пенкова: Важно е да защитаваме цели като грижата за работещите хора, за доходите и за достойния живот в страната
Повече от 30 души са ранени
Два руски дрона удариха влакове на железопътна гара в Северна Украйна. Един човек е убит, а ранени са повече от 30 души, съобщиха местните власти.
Външното министерство в Киев обвини Русия, че е организирала така наречения „двоен удар”. Вторият дрон удря на същото място, след като вече са дошли екипи на полиция и бърза помощ, за да евакуират пострадалите хора.
Украинско семейство с две малки деца е убито при руска атака с дрон в Суми (СНИМКИ)Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни