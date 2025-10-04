Два руски дрона удариха влакове на железопътна гара в Северна Украйна. Един човек е убит, а ранени са повече от 30 души, съобщиха местните власти.

Външното министерство в Киев обвини Русия, че е организирала така наречения „двоен удар”. Вторият дрон удря на същото място, след като вече са дошли екипи на полиция и бърза помощ, за да евакуират пострадалите хора.

