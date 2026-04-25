Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отменил планираното пътуване на свои емисари до Исламабад, съобщи Fox News.

Пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябваше да разговарят с ирански представители, но Тръмп е преценил, че дългото пътуване не е необходимо и че диалогът може да се води дистанционно.

Няма да има преговори между Иран и САЩ

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи вече е напуснал Пакистан след срещи с местното ръководство. Исламабад се опитва да посредничи за подновяване на преговорите между САЩ и Иран след временното прекратяване на огъня.

Напрежението в региона остава високо въпреки паузата в бойните действия, а последиците за глобалните доставки на петрол и газ продължават да се усещат. В същото време Тръмп подчертава, че отмяната на визитата не означава подновяване на конфликта.

Редактор: Цветина Петкова