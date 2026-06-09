Германското правителство обяви, че ще създаде институт за безопасност на изкуствения интелект, който ще анализира възможностите и рисковете на AI моделите.

Новата структура ще оценява представянето на AI системите и потенциалните рискове, които те могат да представляват, както и ще засили обмена на информация със сродни институции в други държави.

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Целта е „съвместно с международните партньори да се работи за приемането на хармонизирани стандарти за използването на изкуствения интелект“, каза правителствен говорител след заседание на съвета, цитиран от АФП.

Наскоро Берлин представи и планове за засилване на мерките срещу нарастващия брой кибератаки, много от които стават по-опасни заради използването на технологии с изкуствен интелект.

По данни на германското вътрешно министерство през миналата година са регистрирани около 334 хил. случая на киберпрестъпления, като две трети от тях произхождат от чужбина или от неидентифицирани източници.

Редактор: Цвета Лазаркова