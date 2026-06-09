Албанският премиер Еди Рама сподели пародийно видео, генерирано от изкуствен интелект, на което той носи сутиен и мини кожена пола. Видеото беше публикувано от неизвестен акаунт в социалните мрежи, след като Рама се подигра на инфлуенсърите, които подкрепят продължаващите протести срещу луксозния курорт, който зетят на Доналд Тръмп ще строи на защитена територия в Албания.



Тогава Рама каза, че инфлуенсърите трябва да се предизвикат един друг - един да се облече като фламинго, а друг - като самия премиер и да видят кой ще спечели. Протестиращите носят фигури на розови фламинго, един от защитените видове, които живеят в района, предвиден за строеж.

Редактор: Ина Григорова