Проектът за съоръжението на стойност 4,7 милиарда долара започва през 2018 г. и първоначално е планирано да бъде въведен в експлоатация тази година. Мостът свързва канадската провинция Онтарио с щата Мичиган в САЩ.

През февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да притежават „поне половината” от съоръжението, което носи името на канадско-американската хокейна легенда Горди Хау. Той дори предупреди, че няма да позволи откриването му, докато САЩ не получат „справедливо обезщетение”, като твърдеше, че при строителството почти не са използвани американски материали.

Взрив на мост между САЩ и Канада, има жертви и ранен (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според официална информация мостът е финансиран изцяло от Канада и ще бъде съвместна собственост на канадските власти и щата Мичиган.

Канадският премиер Марк Карни заяви в Отава, че откриването ще се състои „до края на седмицата”. Той определи новината като „положителна” и като „символ и факт на сътрудничество между двете страни”.

По-рано през годината заплахите на Тръмп бяха придружени от твърдения, че Китай може да „прекрати напълно хокея в Канада”, без да бъдат дадени допълнителни обяснения.

Редактор: Мария Барабашка