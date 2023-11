Властите в Бъфало, щата Ню Йорк, разследват „експлозия на превозно средство” на граничния пункт Rainbow Bridge между САЩ и Канада и допълват, че „ситуацията е много динамична”, пише Си Ен Ен. Според информация на Fox News става въпрос за опит за терористична атака, при която са загинали двама души, а граничен служител е ранен.

ФБР координира действията си с местните, щатските и федералните правоприлагащи органи в рамките на продължаващо разследване, се казва в изявление в X (Twitter).

