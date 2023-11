Тридесет и един души бяха ранени при експлозия в жилищна сграда, в която живеели кандидати за убежище, предадоха световните агенции. Трагедията се разиграла в град Сан Лоренцо Нуово, близо до град Витербо, в Централна Италия.

Засегнатите от взрива части на сградата са превърнати в купчина руини, разказват пожарникари. Според тях взривът, станал снощи, може би се дължи на изтичане на газ.

A suspected gas explosion partially brought down a two-storey building housing asylum seekers in San Lorenzo Nuovo, near Viterbo, in central Italy, overnight injuring 31 people, firefighters said Saturday.

Read more: https://t.co/MZQ2Ega7Rw pic.twitter.com/e7SVy6Je5j