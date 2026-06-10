"Нашето законодателство е приело, че в случаи, при които от едно множество трябва да се произведе по-малко такова със същите структурни особености - се използва метода на Хеър-Ниймайер, познат още като метода на най-малкия остатък. Това е първият случай, в който този метод не се спазва. Нямаше нито един математик, който да защити тезата на Президентството", заяви заместник-председателят на ЦИК от квотата на Демократична България Цветозар Томов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS по повод споровете, които възникнаха при представянето на номинации за нов състав на Комисията.

"Така приложен методът, той ще поражда аномалии при различни избори. Това не може да бъде начин, по който да се прилага той и няма да бъде приложен втори път. Най-добрият избор е парламента да се събере и да напише ясна методика, за да има единен подход за прилагането на Хеър-Ниймайер. В противен случай, остава впечатлението, че той се прилага, за да бъде угодно на всеки", обясни Томов.

Парламентарно представените формации представиха номинациите си за новия състав на ЦИК

"19 години този метод е действал. След толкова дълготрайна практика, ако някой предложи коренно различна методика, той трябва да изложи сериозни аргументи", изтъкна зам.-председателят на ЦИК.

"Всеки нов избор на състав на ЦИК винаги е ново предизвикателство. Новите колеги е добре да влязат максимално бързо във функциите си. Съгласен съм с действията на Йотова за насрочване на тази консултация максимално бързо", допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев