Камион за смет уби 77-годишна жена във варненското село Ветрино. Трагедията станала близо до хранителен магазин малко след 10 часа във вторник. Камионът за събиране на боклук е блъснал възрастната жена, но все още не са ясни причините за инцидента.

Тя починала на място, а пристигналите медици от Спешна помощ само констатирали смъртта й.

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По случая е образувано досъдебно производство. Пробите за наркотици и алкохол на водача са отрицателни.

Загиналата жена е бивш кмет на село Добротич.