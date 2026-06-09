Дете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни при все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.

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При сблъсъка детето получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му.

Шофьорът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова