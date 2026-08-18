Автомобилът на сина на музиканта и бивш общински съветник Венцислав Мицов пламна в столичния квартал „Младост“ 4. „Ние живеем във време на война. Тази война се случва между едни озверели хора и другите, които се опитват да спазват правилата”, коментира Мицов в ефира на „Здравей, България”.

Инцидентът е станал в понеделник около 5:00 часа сутринта. Пламъците обхванали паркирания автомобил на сина му Лазар Мицов, след като в непосредствена близост се запалили струпани кашони и контейнери за смет.

„Чух гърмеж, погледнах през прозореца и видях, че горят кашони, а огънят вече е обхванал и колата ми. На място вече имаше полицаи, които извикаха пожарна. Реагираха наистина бързо и изгасиха пожара”, разказа Лазар Мицов. Той допълни, че в района няма камери за видеонаблюдение.

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Пламъците са повредили цялата задна част на колата. Потърпевшите изключват възможността палежът да е бил умишлен, като Венцислав Мицов подчерта, че семейството му в отлични отношения със съседите си.

„Добрата новина е, че тази кола не е на газ, защото ако беше, можеше да се случи нещо много по-тежко”, отбеляза Венцислав Мицов и допълни, че случилото се е станало публично достояние заради зачестилите прояви на агресия и нарушаване на реда.

От СДВР работят по изясняването на обстоятелствата около пожара и проверяват за евентуална хулиганска проява.

А Венци Мицов призова политиците да спрат да „продават страх” и институциите да си свършат работата, тъй като в района, в който живее, всяка нощ продължават да се провеждат и гонки.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Мария Барабашка