Снимка: Стопкадър
-
Йотова или Гюров? Какви са аргументите на хората зад кандидатите за президент
-
Спор за помилване от Йотова: Асен Василев поиска обяснение, президентството отговори
-
Илияна Йотова удостои с орден „Мадарски конник” посланиците на Гърция и Либия у нас
-
Депутатите приеха на първо четене мерки срещу „делата шамари”
-
Премиерът предупреди: Партийните игри около ВСС ще бъдат изключително пагубни
-
"Да, България" и ДСБ ще подкрепят кандидатурата на Гюров и Кандев за "Дондуков" 2
За вицепрезидент е предложен проф. Косьо Стойчев
Днес в ЦИК документи за участие във вота на 25 октомври внесе и инициативен комитет за издигане на независимия кандидат за президент Ивайло Симеонов с вицепрезидент проф. Косьо Стойчев. Двамата заявиха, че са решили да се включат в надпреварата на фона на трудностите, пред които са изправени българските граждани.
8 партии и 15 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в президентските избори
„Днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин. С професор Косьо Стойчев направихме първата стъпка в предстоящите избори. Знаем, че ще е трудно. Пожелавам на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна кандидатпрезидентска надпревара“, заяви Симеонов.
ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни