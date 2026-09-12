Днес в ЦИК документи за участие във вота на 25 октомври внесе и инициативен комитет за издигане на независимия кандидат за президент Ивайло Симеонов с вицепрезидент проф. Косьо Стойчев. Двамата заявиха, че са решили да се включат в надпреварата на фона на трудностите, пред които са изправени българските граждани.

8 партии и 15 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в президентските избори

„Днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин. С професор Косьо Стойчев направихме първата стъпка в предстоящите избори. Знаем, че ще е трудно. Пожелавам на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна кандидатпрезидентска надпревара“, заяви Симеонов.

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Редактор: Дарина Методиева