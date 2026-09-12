Тази седмица беше направена първата крачка към избора на нов състав на Висшия съдебен съвет с номинациите за членове на парламентарната квота.

Доц. Атанас Славов, бивш министър на правосъдието и част от ръководството на „Да, България“ каза в предаването „Офанзива“ на NOVA NEWS, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа от възможно най-широки кръгове от българското общество. По думите му не случайно Инициативният комитет е широко представителен за различни групи, прослойки, професии и няма строга идеологическа визия.

„Целта не е да се търси партийна подкрепа и тук е интригата, която ГЕРБ се опитват постоянно да вкарват в дебата – едва ли не да отидат кандидатите да се молят на падишаха за подкрепа. Това няма как да стане“, категоричен би доц. Славов. По думите му Гюров и Кандев са независими кандидати и търсят подкрепа от гражданите, а не от партийните централи.

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„ГЕРБ отказват да поемат политическа отговорност за загубата на парламентарните избори, отказват да поемат отговорност за президентските избори и обвиняват всички останали, че нещо не е наред в процеса. Нека Борисов поеме своята отговорност както за загубата, така и да издигнат свой кандидат, а не да правят интриги кой от кого трябва да търси подкрепа“, коментира той.

Според доц. Атанас Славов има много проевропейски избиратели на ГЕРБ, които не са доволни от процеси, които протичаха в партията през последните години, включително управлението, което имаха с ДПС последната година. „Мисля, че там има очакване за подкрепа на много проевропейски ориентиран и демократичен кандидат за президент на страната. Така че нека да се търси такава подкрепа – от избирателите, от гражданите, не от ръководствата“, категоричен бе той.

Относно кандидатите за членове на ВСС доц. Славов коментира, че техните кандидати ще получат позитивната оценка на професионалната общност на гражданите.

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„И Янкулов, и Дечев бяха едни от най-разпознаваемите министри в служебното правителство. Кандидатите имат дълъг стаж като магистрати, Дечев продължава да е действащ съдия, Янкулов като прокурор и Радуловска като съдия. Това са кандидати, които имат подкрепа в професионалната общност. Надявам се да получим подкрепа за тях и от „Прогресивна България“ и не виждам какви възражения могат да имат срещу тях“, коментира той.

Доц. Славов каза още, че според него е важно, че сред кандидатите от професионалната квота има прокурори, които са заявили вътрешна опозиция на статуквото в прокуратурата.

Според него президентът трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с поредицата от взривове в заводите на „ЕМКО“, които според Славов са индикация за външна намеса.

Целия разговор чуйте във видеото.