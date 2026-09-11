Всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание вече са публикувани на сайта на парламента. Депутатите трябва да изберат 11 души - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия, пише БТА.

Най-много кандидати са предложени от „Прогресивна България“ - общо 12. За Прокурорската колегия са номинирани Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев и Екатерина Гетова. За Съдийската колегия формацията предлага Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова и Михаил Малчев. „Продължаваме Промяната“ предлага седем кандидати - Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков и Таня Радуловска-Мадамжиева за Съдийската колегия, както и Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов за Прокурорската.

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„Демократична България“ също предлага Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска-Мадамжиева. Дечев и Радуловска-Мадамжиева са номинирани за Съдийската колегия, а Янкулов - за Прокурорската. Двете кандидатури са припознати и като мотивирани инициативни предложения на неправителствения сектор. От „Възраждане“ са припознали кандидатурата на Цвета Рангелова, внесена от Сдружение „Движение - Ние жените“, за член на Съдийската колегия.

Процедурата за избор на новия състав на ВСС беше уредена с приетите на 26 юни промени в Закона за съдебната власт. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от отделни народни представители, а не от парламентарните групи. Следва правната комисия да провери дали те отговарят на законовите изисквания, да проведе изслушване и да изготви доклад. Всеки член на ВСС трябва да бъде избран поотделно с мнозинство от две трети, или най-малко 160 гласа „за“. Според приетата хронограма първото общо събрание е насрочено за прокурорите на 17 октомври, а гласуването - на 24 октомври. Съдиите ще проведат общо събрание на 31 октомври и ще гласуват на 7 ноември, а следователите – на 14 ноември, с гласуване на 21 ноември.

Редактор: Ралица Атанасова