От „Продължаваме Промяната“ обявиха, че единодушно подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. Решението е взето днес.

От политическата сила призовават членовете и симпатизантите си, както и всички български граждани, да упражнят правото си на глас и да подкрепят Гюров и Кандев на предстоящия вот.

"Да, България" и ДСБ ще подкрепят кандидатурата на Гюров и Кандев за "Дондуков" 2

От партията определят президентските избори като избор за посоката, в която ще се развива България.

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Редактор: Дарина Методиева