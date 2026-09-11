Националния съвет на "Да, България" е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров Георги Кандев в изборите за президент на България. "Гюров в човекът който може да води страната ни напред и нагоре", заяви съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.

Бождидар Божанов посочи, че Гюров ще търси по-широка продкрепа извън партийните ядра. И допълни, че останалите формации от “Демократична България” също ще обявят кого ще подкрепят за предстоящия вот.

Божанов каза още, че президент на България се избира от гражданите, а не чрез договорки от партийни централи. Той посочи, че “няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха при Йотова, няма да заблудят десните проевропейски избиратели на партията”.

„Продължаваме Промяната“ и „Да, България“ оцениха положително кандидатурите на Кандев и Гюров

На въпроса дали думите на Бойко Борисов, че от “Прогресивна България” и “Демократична България” вече водят разговори за членове на ВСС, Божанов отговори, че това не е вярно и “сделки няма”. Мирчев определи Борисов като “интригант, който в момента е в сложна ситуация” и не е могъл да представи кандидатура за президент. Депутатът запита дали са верни заключенията, че лидерът на ГЕРБ е получавал пари от Васил Божков, за да му осигури протекция.

От "Демократи за силна България" също обявиха по-късно днес, че застават зад кандидатурата за президентска двойка Гюров-Кандев.

"Ние от ДСБ виждаме в кандидата за президент, в кандидата за вицепрезидент и в състава на Инициативния комитет, който ги издига, хора, които ще гарантират, че българското общество ще съхрани постигнатото през последните три десетилетия и ще го използва с поглед напред, в бъдещето, за ускорено икономическо и социално развитие. Хора, които няма да допуснат промяна в европейската ориентация на националната политика и ще засилят позициите на България в една все по-единна Европа. Хора, които ще работят за съхраняване на конституционната демокрация, баланса и разделението на властите и за изграждане на силна правова държава, в която силовите структури служат единствено на обществото, без да упражняват нелегитимна власт върху правосъдието, медиите и бизнеса

В Андрей Гюров и Георги Кандев виждаме кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля - да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствена алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление", написаха от ДСБ във Facebook.

Очаква се утре своето решение да обявят и от "Продължаваме Промяната", които също събират своя актив. Предварителната заявка на партията на Асен Василев е, че те също ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров.

А по- рано днес инициативният комитет се регистрира в ЦИК.

Казусът с помилвания наркопласьор

Мирчев отбеляза още, че пред Илияна Йотова стои един въпрос: “помилването на наркопласьор, който малко след освобождаването си е хванат с 5 кг кокаин и отново е поставен под домашен арест”. Той каза още, че трябва да са ясни какви са мотивите за помилването на този човек.

По темата говори и лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. "Стана ясно, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър, хванат и осъден от гръцките власти на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Това е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", заяви депутатът.

Той посочи, че през 2022 г. Атанасов е бил помилван с мотив за здравословното му състояние, което представлява опасност за него. “Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата”, допълни Василев. Той подчерта, че месец, след като е освободено от затвора, в началото на 2023 г., лицето продължило престъпната си дейност. През 2025 г. е заловено с 5 кг кокаин.

Василев подчерта, че указът за помилването на Атанасов не е публикуван в Държавен вестник.

Депутатът призова Йотова ясно да обясни защо е пуснала осъдения на свобода и ако не може да даде отговор на този въпрос, да се оттегли от президентската надпревара. Той призова и “всички почтени хора да оттеглят подписите си и подкрепата за нейната кандидатура”.

Подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара изказа и кметът на София Васил Терзиев. В профила си във Facebook Терзиев написа, че тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. По думите му те са избор за модел на управление.

"Като кмет на София, за по-малко от три години работих с пет различни правителства и премиери. Видях как държавната власт може да бъде използвана, за да наказва неудобните и да фаворизира удобните. Да се спират пари. Да се бавят проекти. Да се поставят общини в зависимост. Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората", пише столичният градоначалник.

"Видях и друг начин. Като министър-председател Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката и при всяко упражняване на власт, независимо какви са ни политическите предпочитания", добавя Терзиев.

"Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни - избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас", написа още столичният кмет.