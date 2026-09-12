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Според него ДАНС трябва да се заеме с установяване на причините и извършителите на взривовете в „ЕМКО“
Тази нощ избухна пожар в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в Габровско. Този район наумя и след една публикация в западната преса, че в село Междени са се обучавали руски военни. От компанията, която стопанисва центъра отрекоха.
Разбира се, че ДАНС трябва да се заеме с проучването на взривовете, с установяване на причините и търсенето на извършителите, каза Славчо Велков, експерт по сигурност и кандидат за вицепрезидент, в предаването „Офанзива“ на NOVA NEWS. „Не изключвам възможността това да е злоумишлено действие, но засега не би могло да се каже от кого и по какъв повод“, коментира той.
Според него трябва да се засили контролът по издаване шенгенски визи не само за руски граждани, а и на всички онези, които кандидатстват за такива визи, тъй като шенгенската виза, издадена от България, дава възможност за безпрепятствено придвижване на територията на Шенген и на Европа.
Пожар избухна в складове за боеприпаси на „ЕМКО“ в Габровско (ВИДЕО+СНИМКИ)
Относно тренировъчния център в габровското село Междени, Славчо Велков каза, че знае от шефа на центъра, че до 2019-2020 година там са обучавали руски граждани на тема „лична охрана“.
За президентските избори, Велков каза, че очакват подкрепа от всички „онеправдани българи“. „Тези, които искат да чуят истината – те са няколко милиона“, допълни той.
Според него в членството на България в ЕС и НАТО няма съмнение, защото това са системи за колективна и политическа сигурност. „Съвсем друг обаче е въпросът, какво ще се случи с ЕС и НАТО в следващите години след очевидно различния подход към тези организации от американския президент Тръмп“, допълни Велков.
Целия разговор чуйте във видеото.
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