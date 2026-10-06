Снимка: БГНЕС
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Процедурата ще бъде публична и ще се проведе в присъствието на представители на ЦИК и политическите партии
Днес се очаква да бъдат изтеглени на случаен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.
Тегленето ще бъде публично и ще се проведе в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
ЦИК пусна мобилно приложение за президентските избори (СНИМКИ)
То ще е и в присъствието на представители на Централната избирателна комисия, както и Обществения съвет към ЦИК и представители на парламентарно представените партии, както и партиите, регистрирани за участие в предстоящите избори.
През тази седмица се планира да започнат и демонстрациите на гласуването с машина по места. А междувременно Централната избирателна комисия пусна и ново мобилно приложение „Избори 360°“. В него може да се провери адресът на избирателната ни секция, да се види пълният списък на кандидатите за вота, има и симулатор за машинно гласуване.Редактор: Георги Иванов
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