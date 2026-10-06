Пожар пламна в три къщи в столичния квартал „Факултета”. Сигналът за инцидента е получен в 23.00 ч. в понеделник, съобщиха за NOVA от пожарната.

На място са изпратени седем пожарни автомобила и една линейка. Огънят е засегнал площ от 250 кв. м. Няма пострадали хора.

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Редактор: Габриела Павлова