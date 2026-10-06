Жълт код за слана е издаден за 24 области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението обхваща както цели области, така и отделни райони в Северна и Южна България. Очакват се температури около и под нулата с риск за земеделската продукция.

Снимка: НИМХ

Ще има временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в района на София - около 23°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°.

Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

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Редактор: Станимира Шикова