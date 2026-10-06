„Изненада на президентските избори винаги е възможна, а последната дума ще имат избирателите на 25 октомври". Това заяви Радослав Бимбалов от Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев. В ефира на „Здравей, България“ той и Красимир Каракачанов, член на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, коментираха предстоящия вот и шансовете на кандидатпрезидентските двойки.

По думите на Каракачанов последните социологически проучвания показват убедителна преднина за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев. „Социологията вчера показа това, което показа и преди две седмици – убедителна преднина на двойката Йотова – Вълчев. Но това не означава, че изборите са свършили“, коментира той.

Бимбалов определи предстоящия вот като избор между „зависимост и връщане към ретроградното минало“ и пътя напред, който според него трябва да поемат българите. Каракачанов не се съгласи с тази теза. „Това ретроградно минало ми изглежда малко като клише. Според мен това, което трябва да избират българите, е този от кандидатите, който е по-подготвен да бъде държавен глава“, заяви Каракачанов.

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Двамата влязоха в спор и за политическото минало на част от хората в Инициативния комитет на Йотова. Бимбалов заяви, че около милион и половина от имащите право на глас българи не помнят „Виденовата зима“. Той се обърна към Каракачанов с въпрос как може да бъде част от инициативен комитет, в който участват хора, които според него са свързани с причините за кризата от онзи период. Каракачанов отговори, че Илияна Йотова по това време е била журналист и не е имала общо с „Виденовата зима“.

По думите му на изборите не се гласува за партии, а за конкретни личности. „Ние не избираме ПП-ДБ или БСП, а избираме мажоритарно – избираме между човек с опит, и то на европейската сцена, и човек, който случайно попадна в политиката“, заяви Каракачанов.

Сред темите в разговора беше и казусът с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“.Каракачанов заяви, че решението за помилването е било взето след становища на седем лекари, според които е имало здравословни основания. По думите му сега трябва да бъде извършена проверка, след като Атанасов отново е бил задържан заради наркотици.

Бимбалов постави случая в контекста на три криминални сюжета, които според него показват проблеми в работата на институциите. Той посочи случая с предполагаемия убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, казуса с Огнян Атанасов и този с Юлиян Янков-Картофа. Според Бимбалов Атанасов е бил осъден на доживотен затвор в Гърция, но е живял в България близо 20 години на свобода. Той постави под въпрос и обстоятелствата около помилването му. Бимбалов заяви още, че след избухването на скандала в Народното събрание е бил поискан указът за помилването, но документът не е бил представен.

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Каракачанов и Бимбалов очертаха различията между двете кандидатпрезидентски двойки по отношение на външната политика. Каракачанов посочи също, че в Европа има различни позиции за това как и докога трябва да продължи войната.„Едната теза е на държавите, които твърдят, че трябва да има война до дупка, а другата, предимно на източноевропейски държави, е, че трябва да се търси някакво мирно решение“, заяви той.

Двамата коментираха и политическия опит на кандидатите, като Каракачанов отбеляза, че Андрей Гюров е бил за сравнително кратко време в политиката, докато според него кандидатурата на Йотова се опира на по-голям политически и европейски опит.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева