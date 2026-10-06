Близки на убит при жесток масов бой вече четири години чакат справедливост. В понеделник делото беше отложено за пореден път, а шестимата обвиняеми продължават да са на свобода.

Трагедията стана през лятото на 2022 г. Семейството на 47-годишния Горан се прибрало в България, за да присъства на сватбата на техен близък. Малко преди същинската част на тържеството обаче възниква конфликт между синовете на жертвата и членове на друга фамилия. Напрежението ескалира, а впоследствие другата група пристига пред дома на убития.

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„Бяха с бусове и коли. Дойдоха при нас голи до кръста, с брадви, бухалки, железа, тръби, вили. Биха първо мен, после свекър ми и накрая стигнаха до съпруга ми. Пребиха го до смърт“, разказва жената на жертвата - Галя Борисова.

„От четири години и два месеца постоянно отлагат заседанията в съда. За делото, което трябваше да тръгне вчера, чакаме от пет месеца“, обясни синът на убития.

По думите му свидетели са се прибрали от чужбина специално за заседанието. Въпреки това, то не се провело заради неявяване на адвоката на един от подсъдимите.

От Окръжния съд в Монтана съобщиха, че на 17 март тази година е образувано наказателно дело, след като Окръжната прокуратура внесла обвинителен акт. След вчера, заседанията са отложени за ноември и декември.