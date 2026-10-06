Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“. По информация на NOVA са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница .

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

Иззети са множество документи от ревматологията, а акцията продължи и в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на NOVA, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години.

Редактор: Дарина Методиева