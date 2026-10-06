Снимка: Стопкадър
-
Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“
-
Четирима загинаха при удар на американски военни по плавателен съд в Карибско море
-
Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив
-
Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е открито, няма и преки свидетели
-
Шофьорът, прелетял с АТВ през фонтан в Горна Оряховица, бил с 1,99 промила алкохол
-
„Историите на Мария Йотова“: Хронология на неразкритите убийства (ВИДЕО)
Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения
Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“. По информация на NOVA са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница.
Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.
Иззети са множество документи от ревматологията, а акцията продължи и в нефрологията. Дейността на двете отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на NOVA, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни