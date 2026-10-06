Ваксините срещу грип може да стигнат до аптечната мрежа чак през януари, което на практика би обезсмислило доставката им за този сезон. За това предупреди в ефира на „Здравей, България” председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, кото заяви, че е получил информацията директно от производител.

По думите му проблемът не е само за България, а засяга редица европейски държави, сред които Швейцария, Германия и Франция. Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на ваксиналните щамове - този на вируса H3N2 - грип А. Заради трудностите при култивирането се е наложило той да бъде модифициран, което допълнително забавило производството на ваксините.

По думите на Костов, освен забавянето, има и друг проблем - добивът при производството е по-нисък от очакваното, което означава, че количествата ваксини може да са по-малки. Това създава риск България да не получи всички заявени за аптечната мрежа. Страната е поръчала около 180 хиляди дози за свободна продажба.

Назалните противогрипни ваксини вече са у нас, от понеделник започва прилагането им

Проблемът вероятно ще засегне и други европейски пазари, смята Костов. Той не очаква производителите да могат лесно да компенсират недостига с пренасочване на количества между отделните държави, тъй като ваксините се произвеждат на база предварителни заявки. Те се правят близо година предварително.

По думите на Костов проблеми има и с доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Тези ваксини се очаква да пристигнат в края на месеца, но вероятно в по-малки от очакваните количества. „Производителят има договор с Министерството на здравеопазването. Но най-вероятно количествата ще бъдат по-малки“, каза Костов.

Има ли достатъчно противогрипни ваксини в аптечната мрежа

Назалните ваксини за деца от 2 до 17 години не може да бъдат използвани като алтернатива при възрастните. По информация на Костов вече са доставени количества от тях, но те са ограничени.

Костов посочи, че през последните години количествата противогрипни ваксини, доставяни в аптечната мрежа, са били между около 150 и 180 хиляди дози. Според него увеличаването на ваксинациите е сред факторите за наблюдаваното през последните две години значително намаляване на заболеваемостта от респираторни заболявания.

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„Хората, които са се ваксинирали миналата и предходните години, са по-добре подготвени“, каза председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки, но уточни, че това не е достатъчно, тъй като ваксиналните щамове се променят.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова