-
Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари, вирусите вече циркулират активно
-
„Ти си нашето бъдеще“: Д-р Надица Шумка бе отличена с престижната награда „Лекар на годината“
-
НЗОК информира какви са правата на пациенти с хронични заболявания
-
Съвети за репродуктивно здраве: По пътя към мечтата за дете
-
Ваксините на фокус: За кого са препоръчителни и да си ги поставяме ли
-
„Темата на NOVA” в аванс: „Страничен ефект”
Отговорите от Стефан Минков
Има ли достатъчно налични противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Отговорите от магистър фармацевт Стефан Минков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Според него има достатъчна наличност, предимно при инжекционната, но на места има сигнали за недостиг. Такъв се наблюдава и при назалната ваксина за деца.
Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари, вирусите вече циркулират активно
Инжекционната ваксина е подходяща за деца над 6 месеца, допълни фармацевтът.
По негови думи през последните години се засилва интересът към противогрипните ваксини.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни