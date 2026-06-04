Депутатите в бюджетната комисия приеха промени в Закона за защита на потребителите, които дават допълнителни правомощия за контрол на КЗП.

В рамките на срок от една година се забранява вдигане на цени без нужната икономическа обосновка. Държавата създава списък от причини, при които е позволено да се повишат цени - увеличение на доставни и производствени разходи, разходи за труд, увеличение на цени на ток, гориво и суровини, промени при данъците, валутните курсове и всичко, което не зависи пряко от търговеца.

Депутатите гледат пакет от мерки за цените и контрола върху сектора с горивата

При проверки КЗП има право да изисква всичката информация, която прецени, че може да послужи за целите на проверката, включително ценообразуване, доставни цени, производствени разходи, компонентни на крайна продажна цена без значение дали са търговска тайна.

Търговци с годишен оборот над 25 000 000 евро трябва всеки ден да публикуват своите цени на артикулите в малката потребителска кошница, които ще бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена.

Увеличава се и драстично размера на глобите. За констатирано нарушение при цена на стока се налага глоба от 10 000 до 100 000 евро, ако стоките са повече глобата се налага за всяка стока. Когато търговец не предостави исканата от него информация, се налага глоба в размер от 5 000 до 50 000 евро, а ако пречи на проверката - още една глоба от 10 000 до 100 000 евро.