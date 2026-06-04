Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите.

Депутатите от парламентарната бюджетна комисия ще разгледат на второ четене измененията в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите, които вече са минали първото гласуване в пленарната зала като част от мерките срещу необосновано поскъпване и спекулативни практики.

Сред основните предложения е въвеждането на нови дефиниции като „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно висока цена“, както и разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. Предвижда се създаване на централен регистър за проследяване на доставките, а Комисията за защита на потребителите (КЗП) да получи правомощия да налага по-високи санкции.

В рамките на същия пакет се обсъжда и удължаване на действието на Закона за еврото с една година.

Паралелно с това парламентът разглежда и промени в законодателството, свързани с нефтения сектор. Те предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружества, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се и съдебен контрол върху ключови сделки с акции, дялове и имущество, с цел по-голяма прозрачност и ограничаване на възможни злоупотреби.

Допълнителни текстове предвиждат засилен мониторинг и отчетност на особения управител към Министерството на икономиката, както и нови правила за оспорване на сделки пред съда. Очакванията на вносителите са промените да намалят риска от финансови щети и правни спорове, свързани с управлението на засегнатите компании. Вчера беше съобщено и за смяна на особения търговски управител на „Лукойл“ и на мястото на Румен Спецов беше назначен Евгени Симеонов.

Временната бюджетна комисия вече прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, които предвиждат по-строг контрол върху цените и въвеждане на забрана за необосновано поскъпване. Според текстовете всяко увеличение ще трябва да бъде доказано с конкретни икономически причини, като разходи за труд, енергия, суровини или данъци.

Законопроектът разширява правомощията на КЗП, включително възможност за изискване на подробни данни за ценообразуването и въвеждане на задължение за големите търговски вериги да публикуват ежедневно цените на основни стоки в електронен формат.

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Предвиждат се и сериозни санкции - до 100 000 евро за фирми при нарушения, както и по-тежки наказания при отказ за предоставяне на информация или възпрепятстване на проверки. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, което ще служи като ориентир при оценка на пазарните нива.

Законът е с временен характер и се предвижда да действа от 9 август тази година до 9 август 2027-а. До три месеца след приемането му Министерският съвет трябва да разработи методика за прилагането му.

Редактор: Цветина Петкова