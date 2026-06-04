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Прогноза за времето (04.06.2026 - сутрешна)
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Оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България
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Прогноза за времето (03.06.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (03.06.2026 - сутрешна)
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Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Опасно време: Големи количества дъжд и опасност от градушки
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Никола Тунев
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