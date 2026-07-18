Това е най-ранно датираният надпис на кирилица в целия славянски свят, който използва кирилицата като графична система. Това коментира Мирослав Георгиев от Регионалния исторически музей в Търговище. Скалната обител в Североизточна България крие вековни тайни и е напът да промени познатата ни история за монашеството по нашите земи.

Скалният отвес се намира в долината на река Калакоч, между село Крепча и Голямо градище. Предполагаемият основател на светата обител е монах на име Антон, който е оставил ясно доказателство за това. Деветредовият текст, разчетен от професор Казимир Попконстантинов, е на старобългарски език. В него се съдържат три числителни, които означават 921-ва година, а преводът съобщава, че през месец октомври е починал раб божий Антон.

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Издялбаните букви преобръщат още едно наложило се през годините схващане. Този надпис доказва, че свети Иван Рилски е имал съвременник и предшественик, което на практика може да пренапише началото на отшелничеството в България, обяснява Мирослав Георгиев.

Крепчанският скален манастир е разположен на три ясно видими етажа. Второто ниво е достъпно за посетители и представлява обширно помещение, дълго и широко по шест метра. То е изсечено от професионални каменоделци, тъй като следите от сечивата им личат и днес по стените. Археолозите допускат, че храмът е бил структуриран на две части, за да се извършват две литургии едновременно, или че в северната му половина се е намирала манастирската трапезария. В дясната олтарна ниша има изсечено гнездо, за което се предполага, че е мощехранителница, макар светецът патрон на църквата да остава неизвестен. Проучванията установяват, че тези части са били опожарени вероятно през единайсети век при печенежките нашествия.

Стените на църквата изобилстват от надписи, оставени от богомолци, търсещи опрощение. Професор Попконстантинов открива там и шест текста на староеврейски от десети век, но авторите им остават загадка за науката.

На третото ниво на манастира е обособена крипта, която пази още едно важно послание от древността. Там е оставена страшна клетва, според която този, който направи в черквата житница, ще отговаря пред Бога. В България няма друг паметник с подобна клетва и предупреждение, категоричен е Георгиев. Парадоксалното е, че преди скалната гробница да бъде изследвана, местното население е използвало именно тези помещения за съхранение на зърно.

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