Прокуратурата се е включила в разследването на случая, при който родилка от Варна загуби бебето си само два дни преди раждането. Продължава и проверка на „Медицински надзор“ в три акушеро-гинекологични лечебни заведения в града. Очакват се резултатите от анализа на медицинската документация и аутопсията на бебето.

Междувременно друга жена от Варна разказа пред NOVA за сходен случай от първата си бременност през 2022 г. Ивона Божкова вече е майка на 8-месечно момиченце, но преди години губи неродения си син дни преди термина.

Ивона избира да бъде проследявана от д-р Атанас Цонев и частната болница „Майчин дом“ във Варна. Лекарят извършва последната фетална морфология, а тя му съобщава, че има тромбофилия, високо кръвно налягане и ранни контракции. „При фетална морфология се попълва документ, който удостоверява, че с плода няма никакъв проблем. Успокои ме, че всичко е наред“, разказа Ивона.

По думите ѝ през последния месец от бременността не са ѝ били назначени допълнителни прегледи и проследяване на тоновете на плода. По това време д-р Цонев бил в отпуск. „Попитах кой ще ме наблюдава, защото знаех, че в деветия месец прегледите трябва да са по-чести. Той ми каза да не се притеснявам, да си почивам и да чакам да започне раждането“, сподели тя.

Седмица преди термина Ивона спира да усеща движенията на бебето и по спешност отива в „Майчин дом“. „Най-лошото, което си помислих, беше, че може би пъпната връв се е увила около него. Изобщо не ми е минавало през главата, че той се е мъчил и вече не е жив“, разказа тя.

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След като лекарите установяват вътреутробна смърт на плода, по думите на Ивона ѝ предложили медикамент за предизвикване на контракции и да се прибере вкъщи, като раждането можело да започне след няколко дни. „Не можех да си представя, че току-що са ми казали, че в мен има мъртъв плод и са готови да ме пуснат да си ходя. Просто плачех и се молех някой да ме приеме, за да приключи този ад“, сподели тя.

В крайна сметка Ивона е приета в УМБАЛ „Св. Анна“, където на следващата сутрин ражда мъртвото си дете.

От „Майчин дом“ отричат да изпращат пациентки вкъщи при установена вътреутробна смърт. От лечебното заведение уточняват, че след започване на медикаментозното предизвикване на раждането пациентката остава под лекарско наблюдение до приключване на родоразрешението и стабилизиране на състоянието ѝ.

Аутопсията показва, че бебето е получило мозъчен оток, един масивен и три по-малки инфаркта. По-късно Ивона разбира и че има миома с размер около 10 сантиметра, за която твърди, че не е била информирана.

Лекарят, проследявал Ивона в началото на бременността - д-р Даниела Василева, отказва коментар по медицинската документация, но посочва, че вътреутробната смърт може да бъде резултат от остри, внезапно настъпили и непредвидими състояния.

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Д-р Атанас Цонев, който е извършил последната фетална морфология и е поел ангажимент да проведе раждането, заяви, че не е бил проследяващият лекар. По думите му между последната му среща с пациентката и загубата на бебето са изминали около 26 дни. „Не разполагам с информация дали през това време са извършвани други ехографски или доплерови изследвания, какви са били стойностите на кръвното налягане, имало ли е отоци, промени в лабораторните показатели или други оплаквания“, посочи Цонев.

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