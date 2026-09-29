Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.

Гърция връща на България останките на цар Самуил

„Изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Facebook. И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефактите, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото - а именно в тяхната родина", заяви Янка Тянкова от "Прогресивна България".

Според Петър Петров от „Възраждане” фактът, че опитите за връщане на останките на Самуил у нас продължават 60 години е "акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет". "Все пак трябва да посочим и обстоятелството, че той е погребан в земи, които днес са на гръцка територия. Това е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконно български", изтъкна той.

Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

"Мощите са открити през 1969 година. Това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери - Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланик Порязов. И още нещо важно трябва да се каже - оттук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил“, изтъкна Велислав Величков от "Продължаваме Промяната".

Редактор: Станимира Шикова