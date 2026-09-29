Снимка: БГНЕС
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Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ
Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното заседание на Министерския съвет. Вносител на предложението е министърът на външните работи Велислава Петрова. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на дипломатическия ни представител.
Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ
Припомняме, че Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна в България заради скандала с мантинелите
Посланикът определи твърденията като неверни.Редактор: Цветина Петрова
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