Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното заседание на Министерския съвет. Вносител на предложението е министърът на външните работи Велислава Петрова. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на дипломатическия ни представител.

Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ



Припомняме, че Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна в България заради скандала с мантинелите

Посланикът определи твърденията като неверни.

Редактор: Цветина Петрова