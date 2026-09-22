Посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов вече се намира на територията на страната ни. Информацията бе потвърдена официално за NOVA от Министерството на външните работи.

Причината за извънредното му призоваване е разследване на МВР, което бе обявено в петък в Министерския съвет в присъствието на премиера. Органите на реда разкриха схема, обвързваща четири фирми за доставки на мантинели с отклоняване на средства към така нареченото дружество „касичка”. Според МВР с тези пари са били заплащани частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски – обвинение, което самият той отрече. В разследването името на Иван Йорданов се появява чрез неговия баща.

Посланикът на България в ОАЕ е спешно привикан обратно в София

Тъй като в момента външният министър Велислава Петрова е в Съединените щати, предстоящият разговор с посланика в сградата на МВнР ще бъде проведен от заместник-министър. За да бъде Йорданов окончателно освободен от поста си обаче, е необходим указ на президента по искане на Министерския съвет.

Министър Велислава Петрова коментира процедурата по разследването. „Проверката, която разпоредихме ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка. Тя ще изисква наш екип да отиде на място и да направи такава. Очакваме резултат през следващите няколко седмици, но всички стъпки, които са необходими за това той да бъде върнат в страната и да разберем това, което се е случило поне в рамките на нашите правомощия е свършено от наша страна. Не можем да направим проверка в рамките на МВнР и инспектората и ако открием нещо да го дадем на прокуратурата”.